Pai de Taremi lamenta que avançado não tenha chegado mais cedo à Europa

Taremi, 29 anos, chegou ao futebol europeu, pelas portas do Rio Ave, em 2019. Um ano depois, transferiu-se para o FC Porto.

Alireza Taremi, pai de Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, falou à imprensa iraniana sobre o filho e lamentou que este não tenha chegado à Europa mais cedo - assinou pelo Rio Ave com 27 anos, antes de se mudar para o Dragão.

"Temos uma memória que nos magoa muito. Por volta do ano de 2002, o Mehdi foi fazer um teste aos sub-11 da equipa nacional, mas o treinador tratou-nos muito mal. Nunca vamos esquecer. A atitude dele foi muito má e disse que o Mehdi não podia treinar. Depois, lá o deixou treinar, mas apenas por dez minutos", contou Alireza, lamentando não ter introduzido Taremi no mundo do futebol mais cedo.

"Não forcei as pessoas incompetentes naquela altura a darem uma oportunidade", referiu à agência Mehr News.

O pai do jogador portista também comentou o jeito do iraniano para bater penáltis, dizendo que desde criança que é bom a executar as grandes penalidades.