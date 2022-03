Pai de Taremi fala da opção por Portugal e do profissionalismo do avançado do FC Porto

Em 2019, Taremi aventurou-se pela primeira vez na Europa e assinou pelo Rio Ave. O pai aprovou a escolha do avançado iraniano.

Taremi deixou a Ásia em 2019 e mudou-se pela primeira vez na Europa, pelas portas do Rio Ave. Na altura, Alireza Taremi, o pai do avançado, aconselhou o filho a aventurar-se nos campeonatos europeus, tal como fez Carlos Queiroz, antigo treinador da seleção do Irão.

"Se concordei com a mudança? Sim, o Mehdi consulta-me sempre. O míster Carlos Queiroz também o aconselhou e disse que era melhor ir para o futebol europeu. Disse que Portugal era um bom campeonato para progredir. E eu também concordei que ele fosse para Portugal e para o Rio Ave. Foi uma boa escolha e acabou por chegar ao FC Porto. Agora joga num bom clube, o FC Porto é uma equipa muito forte e com bons jogadores. Ele está focado na equipa e em continuar a ter sucesso", explicou o progenitor numa segunda parte de uma entrevista à imprensa iraniana divulgada ontem.

Para Alireza, o segredo está no profissionalismo do dianteiro, de 29 anos. "Ele é muito profissional. Ou está no centro de treinos ou nos jogos ou está em casa", refere sobre o filho, uma pessoa "muito calma": "É de família", atirou.

Quem não perde um jogo do FC Porto é precisamente o pai de Taremi: "Sempre que ele joga, eu tenho de estar em casa para assistir às partidas", afirmou.