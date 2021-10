Otávio: "Vou ser FC Porto para o resto da minha vida"

Otávio no FC Porto-Milan

Declarações de Otávio, que no Tondela-FC Porto assinalou 200 jogos pelos dragões

Sentimento em relação ao clube: "Sinto-me em casa, aqui, desde o primeiro ano sempre fui bem recebido. Vou ser Porto para o resto da minha vida."

Metamorfose ao longo dos anos: "Eu acreditei e foquei-me no que tinha de fazer, de mudar. Não é fácil vir do campeonato brasileiro, aprendi muita coisa, evoluí bastante, foi isso que me ajudou. Graças a Deus, agora sou um novo Otávio e estou muito feliz por isso."

Declarações à comunicação do FC Porto