Otávio vai para o oitavo ano no FC Porto: "Só quem vive e está ali é que sabe..."

ENTREVISTA >> A O JOGO, o Otávio já aponta à nova temporada e dá a receita necessária para resgatar o título nacional

Otávio está a gozar alguns dias de descanso antes de se apresentar ao serviço da Seleção Nacional. Na ressaca da conquista da Taça de Portugal, o terceiro troféu da temporada que está a terminar, o "Baixinho", em declarações a O JOGO, já aponta baterias à nova campanha com um objetivo bem definido: recuperar o campeonato.

O que foi fundamental para que a equipa nunca desistisse e acabasse com três títulos e a lutar até à última pelo campeonato?

-Fundamental foi o acreditar de todos e em todos os momentos, pois sabíamos do que éramos capazes. Mesmo com alguns maus momentos nunca nos deixamos ir abaixo. Juntamente com os nossos adeptos, que sempre acreditaram connosco.