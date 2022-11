Otávio: um mês em alto nível e marca redonda no dérbi do Bessa

Entre Portimonense e Mafra e de volta ao onze, o médio marcou uma vez e assistiu quatro.

Depois de um início de época atribulado, os últimos 30 dias mostraram Otávio ao mais alto nível às portas do Mundial do Catar, numa boa notícia para o FC Porto e, ao que tudo indica, para a Seleção Nacional.

A lista de 26 convocados para a competição é conhecida hoje e deverá incluir o médio, que se estreou por Portugal em setembro de 2021 e, desde então, só mesmo por culpa de problemas físicos é que se viu afastado das opções de Fernando Santos.

Desde a visita ao Portimonense, a 8 de outubro e a deslocação a Mafra, exatamente um mês mais tarde, Otávio atuou em todos os nove jogos do FC Porto, somando um golo e quatro assistências, curiosamente sempre a jogar fora. Faturou frente aos algarvios, no primeiro desafio a titular depois de recuperar de uma lesão, e deu a marcar diante do Anadia, Brugge (duas vezes) e Mafra. É a melhor fase da temporada para o "Baixinho", que voltou ao habitual depois de ter começado a época a ver dois jogos na bancada, castigado. Mais tarde, quando estava a recuperar a forma, um traumatismo na grade costal afastou-o de duas partidas. Pelo meio, ainda apareceu no onze na receção ao Brugge, mas era evidente que ainda não era o Otávio que todos conhecem. Esse reapareceu no final de setembro, primeiro saído do banco e, depois, a titular, estatuto que não voltou a perder, como é comum nos azuis e brancos. O camisola 25 é o jogador mais antigo do plantel, o único que trabalha desde o início com Conceição. Nos referidos nove jogos desde que voltou ao onze, Otávio só foi substituído em quatro, três vezes depois dos 80 e sempre com o FC Porto em vantagem.

Dérbi será o jogo 200 na Liga

A cumprir a sétima temporada consecutiva na equipa principal do FC Porto, Otávio prepara-se para, este sábado, adicionar mais uma marca redonda ao já vasto currículo. Salvo alguma contrariedade de última hora, o "Baixinho" fará no dérbi da Invicta, frente ao Boavista, no Bessa, o 200.º encontro da carreira na I Liga portuguesa. Dos 199 que o médio, de 27 anos, já somou, 164 foram jogados de dragão ao peito, tendo disputado os restantes 35 com a camisola do V. Guimarães, curiosamente também com Sérgio Conceição como treinador. O internacional português tornar-se-á, de resto, no segundo elemento do atual plantel portista a quebrar a barreira das duas centenas de partidas no campeonato - o primeiro foi Pepe, cuja conta vai nos 219. Contudo, importa referir que o experiente defesa-central (39 anos) soma menos jogos no principal escalão pelo FC Porto (156) do que Otávio. O somatório do capitão dos azuis e brancos, que está na reta final da recuperação da lesão no joelho esquerdo, compõe-se com os 63 desafios que disputou pelo Marítimo, antes de rumar ao Dragão, em 2004.