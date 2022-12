Otávio ultrapassa Quaresma e entra no pódio da influência

Tornou-se no terceiro jogador do FC Porto com mais assistências.

Otávio é um dos jogadores que mais entusiasma os adeptos e quando se olha para a atitude incansável é fácil de perceber porquê.

"Acho que sou sempre bem acarinhado aqui, por isso dou a minha vida e tudo pelo clube", vincou o internacional português, que com a dupla assistência, ontem, ultrapassou Quaresma e tornou-se no terceiro jogador do FC Porto com mais passes para golo desde 1994/95 (início dos registos): são 63, apenas atrás de Deco (92) e Drulovic (109).

Para o camisola 25, o "mais importante", contudo, "era a vitória", mas foi preciso fazer alguns acertos a meio do trajeto.

"Marcámos cedo, depois o Gil Vicente esteve forte, mas não sofremos golos e, ao intervalo, o mister conseguiu corrigir a equipa e fizemos uma excelente segunda parte", analisou Otávio, esperançoso que 2023 marque a estreia do FC Porto no palmarés da Taça da Liga.

"Queremos conquistá-la e vamos fazer tudo por isso", garantiu o criativo, já com as páginas do Mundial arrumadas: "Sempre feliz, dei o meu contributo à Seleção. Não conseguimos o objetivo, que era sermos campeões, mas agora é trabalhar no clube, dar o meu melhor para ganhar."