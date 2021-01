Otávio troca argumentos com adepto do Benfica: "Quantos desde que existe o VAR?

Resposta e contra-resposta entre o jogador do FC Porto e adepto do Benfica no Twitter

Otávio ficou de fora do FC Porto-Benfica, por estar a cumprir isolamento profilático, mas este sábado acabou por se envolver numa troca de argumentos na rede social Twitter.

"Otávio, pode haver assim banho de bola no Dragão?", questionou-o um adepto do Benfica, recebendo como resposta do médio portista: "Eu ou vocês respondem?",

A contra-resposta surgiu - "Eu respondo-te Otávio. Desde que estás em Portugal viste o Benfica ganhar mais do dobro dos títulos do que o clube onde jogas (11-5)" -, à qual Otávio deu "troco". "Quantos desde que existe o VAR? Já que sabes de todos os dados antigos..."

A discussão no Twitter prolongou-se, com o adepto encarnado a recordar jogos do período no qual Otávio não era jogador do FC Porto. "Perdeste a moral, vieste falar dos meus anos aqui e agora já estás a falar de anos passados. Responde à minha pergunta", questionou.