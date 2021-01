Otávio testou positivo à covid-19 e está fora dos clássicos com Benfica e Sporting

Baixa de peso para Sérgio Conceição, também para o jogo da Taça da Liga.

Baixa de vulto para o FC Porto tendo em vista o clássico com o Benfica: Otávio testou positivo à covid-19 e não entra nas contas de Conceição.

Um resultado inclusivo num teste para a covid-19 feito por Otávio fez soar o alarme no Dragão no dia de ontem, quarta-feira, face à possibilidade de o médio poder falhar os clássicos com o Benfica e o Sporting (terça-feira), para o campeonato e a Taça da Liga, respetivamente. O brasileiro realizou um novo teste esta quinta-feira, que deu positivo.

Além do encontro com as águias, Otávio, que estará em isolamento por dez dias, é também carta fora do baralho para o duelo com o Sporting, terça-feira, para as meias-finais da Taça da Liga.

O jogador de 25 anos tem sido um dos destaques da equipa esta temporada, com três golos marcados em 20 jogos até ao momento.

Meixedo, Fábio Vieira, Manafá e Carraça são os restantes jogadores infetados no FC Porto.