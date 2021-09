Otávio teria espaço na seleção brasileira? "Ao nível que está a jogar..."

Alexandre Gallo, selecionador da formação sub-20 do Brasil na altura em que o jogador do FC Porto apareceu no Internacional, deixa grandes elogios ao luso-brasileiro.

Otávio estreou-se em convocatórias da seleção portuguesa e, à primeira oportunidade, marcou: em jogo particular frente ao Catar, que Portugal venceu por 3-1, marcou o segundo golo da equipa das quinas, aos 24 minutos.

"É um bom rapaz e bom jogador, já tinha bons desempenhos no Inter. Ele estava convocado para o Sul-Americano de 2015, mas foi afastado devido a lesão durante a preparação. Ele está há muitos anos no FC Porto e evoluiu bastante nos jogos que vi. É um jogador muito rápido e tinha uma característica parecida com a do Marcos Guilherme naquela época. Eles dividiam com o Kenedy e o Malcom o lado direito da seleção", começou por dizer à ESPN Brasil.

Sobre se Otávio teria lugar na "Canarinha", o técnico mostrou-se um pouco reticente, mas acredita que, ao "nível que está a jogar", seria convocado.

"Depende do que o treinador vai querer montar. Isso é subjetivo, porque cada um vê o futebol de uma forma diferente. Vejo no Otávio muita capacidade técnica e de finalização. Ele é um médio que serve muito bem os companheiros e sabe fazer golos. Tem funções importantes. Evoluiu muito taticamente em Portugal porque as equipas jogam de forma muito compacta no sistema defensivo. Ele é um jogador muito ofensivo, que faz contra-ataques muito rápidos. É um bom atacante e, ao nível que está a jogar, serviria. É que o Brasil tem muitos jogadores de nível, mas era um nome a ser convocado", concluiu.