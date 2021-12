Otávio tem aviso amarelo antes de mais um clássico no campeonato

Otávio, médio do FC Porto

Médio ficou à bica e tem de sair de Vizela com a folha limpa para não perder o clássico de dia 30.

Uma das máximas do futebol é que se só pensa num jogo de cada vez, mas Otávio sabe que terá de ter cuidados reforçados este sábado, frente ao Vizela, se não quiser perder o clássico com o Benfica de dia 30.

Na receção ao Braga, o médio do FC Porto viu o quarto cartão amarelo na Liga Bwin e ficou a um da suspensão. Pepe e Wendell são os outros elementos à bica, mas não levantam a mesma preocupação, uma vez que os problemas físicos que enfrentam os devem impedir de ir a jogo no Minho.

De volta ao camisola 25, não é esta situação, comum ao longo dos campeonatos, que vai fazer Sérgio Conceição abdicar do internacional português, até porque é um dos elementos mais importantes da equipa e já se percebeu que o reduto do Vizela estará entre os mais desafiantes da competição. Portanto, está nas mãos de Otávio não repetir a ausência da receção ao Benfica para o campeonato, depois de, na época passada, ter testado positivo à covid-19. Quanto ao clássico de dia 23, para a Taça de Portugal, só haverá impedimento disciplinar se alguém for expulso.