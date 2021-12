Otávio tem a chave do golo no FC Porto e bate Rafa e Ricardo Horta

Luso-brasileiro é o jogador com mais assistências e passes decisivos em toda a Liga Bwin.

O FC Porto até nem tem o ataque mais concretizador - por causa dos 7-0 do Benfica ao Belenenses -, mas é a equipa com mais remates na soma das 12 jornadas do campeonato e há um claro responsável por isso: Otávio.

O luso-brasileiro de 26 anos já conta cinco assistências na prova, partilhando a liderança desse dado estatístico com Rafa, do Benfica, mas é de longe o jogador que faz mais passes decisivos e em profundidade entre todos os que atuam na Liga Bwin.