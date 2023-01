Otávio volta aonde cresceu: médio evoluiu em Guimarães e Tomané recorda um miúdo que já tinha qualidade e era muito chato...

Otávio regressa este sábado a Guimarães, uma casa onde já foi feliz, motivado pelo excelente momento de forma que atravessa e tendo um reencontro especial marcado com Moreno, atual treinador do V. Guimarães, que foi seu companheiro e capitão no Minho.