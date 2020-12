Otávio suspenso por dois jogos: FC Porto questiona timing do CD

FC Porto emitiu esta segunda-feira um comunicado, dando conta de uma suspensão de dois jogos aplicada ao médio brasileiro. Otávio falha, para já, encontro de Guimarães, na quarta-feira.

O FC Porto emitiu esta segunda-feira um comunicado informando, e lamentando, o castigo de dois jogos aplicado a Otávio pela secção não profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

"Na noite de 23 de dezembro, dia em que foi disputada a Supertaça de Portugal, véspera de Natal e de tolerância de ponto, decretada pelo Governo e aconselhada a todas as empresas, e antevéspera de um feriado a que se seguiram dois dias de fim de semana, o FC Porto foi notificado da suspensão por dois jogos do jogador Otávio, decretada pela secção não profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol", surge escrito.



"A FC Porto, Futebol SAD não pode deixar de manifestar estranheza pelo timing inusitado de uma comunicação relativa a factos que já levavam mais de quatro meses de apreciação, e, até tendo em conta outros exemplos - o jogador Nakajima foi notificado a 24 de dezembro para prestar declarações a 28 de manhã, no âmbito de outro processo disciplinar -, informa que aguardará com expectativa o que poderá chegar pelo correio nos dias - ou nas noites - anteriores aos jogos que preenchem o muito apertado calendário da equipa de futebol durante as próximas semanas", acrescenta.

Em causa estão as declarações de Otávio após a final da Taça de Portugal, em agosto, contra o Benfica. "Não passámos a jogar com menos um, porque eles jogaram com mais três", afirmou na altura sobre a arbitragem. O jogador é, por isso, baixa para o encontro de quarta-feira com o Vitória, em Guimarães.