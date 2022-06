Otávio: "Sofri muito com o Sérgio Conceição, eu era um 'brinca na rua'"

O médio do FC Porto Otávio deu uma entrevista à Betano Mag e a relação com Sérgio Conceição foi um dos temas de conversa.

Evolução notória na forma como pressiona os adversários. Deu trabalho? "Foi difícil. O pessoal fala que eu sou chato, mas foi também isso que me ajudou, pois sofri muito com o mister [Sérgio Conceição] no V. Guimarães, pois eu era um "brinca na rua", um jogador mais ofensivo. Foi difícil, mas valeu a pena.

Entendimento perfeito com Sérgio Conceição? "Sim, eu acho que já sei o que ele pretende para as suas equipas e eu tento passar isso para os meus colegas, pois já estou há bastante tempo com ele. Tento passar o que ele quer e como ele é, o que não é fácil, mas dá resultados."

Jogadores da formação do FC Porto: "A qualidade desses miúdos está sempre lá, são mesmo top e evoluíram bastante com o míster, que fez mais ou menos o que fez comigo. Eles conseguiram acolher isso e deu resultado para eles."

Eles pedem-te conselhos? "Não, dentro de campo todos comunicamos muito e eles aprendem com todos. Nunca me pediram conselhos."

Vários jogadores do plantem dizem que Otávio é chato e que tem sempre de ter razão... "É verdade, é verdade. Não gosto de perder em nada e até me darem razão tenho de estar sempre certo e mesmo que eu esteja errado, para mim eu estou certo."