O médio Otávio foi substituído na segunda parte do FC Porto-Feirense devido a uma lesão no joelho esquerdo.

Aos 62 minutos do FC Porto-Feirense, da Taça de Portugal, Otávio foi substituído por Sérgio Conceição em evidentes dificuldades físicas. Sabe-se, agora, que o médio sofreu uma contusão no joelho esquerdo. No domingo será reavaliado, no regresso dos dragões ao trabalho.

Os azuis e brancos venceram os fogaceiros por 5-1 num jogo em que o internacional português foi capitão dos portistas.