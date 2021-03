Otávio sobre Sérgio Conceição: "Toda a gente sabe que ele tem aquele jeito..."

Um dia depois de renovar pelo FC Porto até 2025, Otávio foi entrevistado pelo Porto Canal e FC Porto TV

O Vitória com Sérgio Conceição: "Ele ajudou-me muito. A forma dele ser, toda a gente sabe que ele tem aquele jeito meio...de raiva, exigente, e acho que foi isso que me ajudou, precisava de um treinador que fosse exigente comigo e com um grupo. Às vezes achas que está bem e não, tens de ser cobrado ao máximo. Como ele cobra todos ao máximo, cada um consegue tirar o seu melhor. Não é à toa que muita gente aqui não era valorizado no FC Porto e hoje, graças ao treinador, há muitos que estão muito bem, como eu ou o Marega, que antes era criticado e agora é elogiado em alguns jogos.

Onde joga Otávio: "Jogo onde me colocarem, se tiverem de me pôr a defesa ou a lateral, eu vou jogar, isso para mim não muda. Claro que eu tenho as posições em que mais gosto, mas quero é ajudar a equipa da melhor forma. Quero que os outros brilhem também, também equipa. Penso mais na equipa do que no individual.

Melhor fase da sua carreira: "Claro que sim. A cada ano tento evoluir, acho que em todos os anos consegui evoluir um bocado - ora na parte física, noutro ano melhorei em termos técnicos, a cada ano estou a melhorar. Esta época, já fiz cinco golos e tento melhorar. Agora que tenho um contrato renovado tenho mais tempo para mostrar."