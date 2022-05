Otávio: "Sérgio Conceição sempre soube ter a equipa ao lado dele"

ENTREVISTA >> Otávio diz que Sérgio Conceição "soube ter a equipa com ele" e não esquece Luis Díaz, Sérgio Oliveira e Corona.

"Fundamentalmente, é dele o grande mérito. Sempre soube ter a equipa ao lado dele ao longo de todos estes anos. Lutámos sempre pelo título e essa é a prova do trabalho que faz", responde Otávio quando questionado sobre o papel de Sérgio Conceição na conquista do 30.º título de campeão nacional.

Aos olhos do internacional português, o treinador "conseguiu responder da melhor forma" às saídas de jogadores, nomeadamente as de Luis Díaz, Sérgio Oliveira e Corona, no mercado de inverno deste ano. "O Sérgio e o Díaz, principalmente, estavam num momento espetacular. Aliás, o Díaz continua assim no Liverpool, basta ver o que tem feito. Eles e o Corona são três craques que fazem falta a qualquer plantel, mas outros jogadores apareceram para aproveitar a oportunidade", ressalva Otávio, antes de voltar a destacar Conceição.

Segundo Otávio, Conceição teve a mestria de suprir as saídas de um trio de peso em janeiro.

"O míster também foi um dos que soube aproveitar quem tinha à disposição para suprir as ausências desses três jogadores. Os plantéis foram mudando, o estilo de jogo também, mas continuámos a lutar com os rivais e a conquistar troféus", sublinha o camisola 25. Recorde-se que, antes de trabalharem juntos no FC Porto, Otávio e o treinador dos dragões já se conheciam do V. Guimarães, clube ao qual o luso-brasileiro foi cedido em 2015/16. Duas épocas volvidas, voltariam a encontrar-se e desde então não mais se separaram.