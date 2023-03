Otávio: "Sérgio Conceição faz de tudo para a minha equipa perder nos treinos"

Otávio, médio do FC Porto, deu uma entrevista à Revista Dragões, em que falou da relação que tem com Sérgio Conceição e com Pinto da Costa.

Renovação de contrato e agradecimento ao clube: "O FC Porto sempre me deu tudo. Quando estive para sair livre fizeram-me uma proposta pela qual eu já não esperava, visto que era muito difícil renovar tão perto do fim do contrato. Mas isso nunca foi problema a partir do momento em que disseram que contavam comigo e me deram um bom contrato. Sempre me deram tudo e também por isso estarei sempre grato ao FC Porto."

Sérgio Conceição diz que Otávio é "um jogador-treinador": "Acho que está relacionado com o que ele me ensinou e com o facto de o conhecer melhor do que qualquer outro aqui. Com ele já joguei de várias maneiras e em dinâmicas que se alteram dentro de cada sistema. Se ele decidir mudar a meio de um jogo, eu sei onde tenho de estar para ajudar dentro de campo. Mas não tenho vontade nenhuma de ser treinador. [risos]"

É a voz do treinador dentro de campo? "Não. Acho que a voz somos todos, estamos todos aqui para ajudar e quando falamos é para isso. Também aí se vê que temos um grupo espetacular, transmitimos confiança uns aos outros e o nosso capitão é uma lenda. O Pepe é quem mais fala e quando ouvimos aquela voz acordamos logo. Ele e o Marcano são quem mais fala, mas toda a gente tem voz."

"Picado" por Conceição: "O mister às vezes chama-me à atenção para eu ficar mesmo chateado, porque é a forma que ele encontra para ir buscar o melhor de cada jogador. Comigo foi muito assim e às vezes fico cego nos treinos por causa disso. Ele faz de tudo para a minha equipa perder e é aí que eu me pico mais."

Pinto da Costa disse que Otávio é "do tamanho da Torre dos Clérigos": "É um orgulho enorme o presidente falar de mim assim e ganhar um Dragão de Ouro. Quando cheguei, vi vários jogadores receberem e tinha como objetivo ganhar um também. Graças a Deus, consegui, e ouvir o presidente dizer o que disse foi muito importante para mim. Ficará marcado na minha vida."

Elogios a Pinto da Costa: "É uma lenda deste clube e está há 40 anos a ganhar tudo o que há para ganhar. Não acredito que haja outro igual e ficará para sempre na história do FC Porto como um rei."