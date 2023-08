Otávio: "Se Deus quiser, no final do campeonato, quero desejar um 'chora bebé'"

Otávio com a camisola do FC Porto

Otávio deu uma entrevista aos meios de comunicação do FC Porto antes de oficializada a transferência para o Al Nassr, da Arábia Saudita

Na hora da saída: "Sentimento gratidão, o FC Porto deu-me tudo, sou o que sou por este clube. Saio muito feliz por ter conquistado tudo o que conquistei e por sair como saio, sair a bem para os dois. Chegou o momento de eu ir, mas sempre com o coração aqui, porque este clube deu-me tudo."

Era mais um: "Quando cheguei era só mais um e fui conquistando o meu espaço, fui emprestado ao Vitória, dei tudo para poder voltar ao FC Porto. Olhar para tudo o que eu passei, os meus filhos são portugueses, foi a melhor escolha que fiz na minha vida. Vou embora mas vou estar sempre por aqui. Vou ser sempre portista e os meus filhos mais ainda. Vou sempre viver por aqui. A minha relação com os adeptos também foi sempre boa, tive algumas dificuldades no começo mas fui sempre atrás do meu sucesso. com trabalho, tudo se conquista."

A família portista: "O meu filho é apaixonado por este clube, sabe como eu vivo."

O que fica: "Recordo todos os títulos com esta camisola, é difícil deixar um clube depois de nove anos, era bem tratado e as pessoas gostavam todas de mim, como eu gostava delas. É um ciclo da vida. Apareceu a oportunidade de mudar a minha vida e a da minha família. Nunca sairia só a bem para mim, o FC Porto também merecia por tudo o que fez por mim, agora é seguir a vida.

Um desejo: "Se Deus quiser, no final do campeonato, quero desejar um "chora bebé".