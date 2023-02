Otávio saiu lesionado do Marítimo-FC Porto

Com queixas na parte posterior da coxa direita.

Otávio, jogador do FC Porto, saiu esta quarta-feira lesionado do embate com o Marítimo, na Madeira, a contar para a 18.ª jornada da Liga Bwin.

O internacional português foi rendido por André Franco, aos 63 minutos da partida, numa altura em que o emblema azul e branco vencia por 2-0, com queixas na parte posterior da coxa direita.