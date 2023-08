Otávio sai para o Al Nassr e passa a ser a maior venda do FC Porto

Árabes avançaram com o valor da cláusula de rescisão do internacional luso e o FC Porto concordou em vender. Faltam apenas definir os prazos de pagamento. Médio tem à espera um contrato válido por três anos que lhe poderá render quase 40 M€ em salários. Dragões estão na iminência de concretizar a maior venda da história em termos absolutos.

Otávio está a viver os últimos dias no FC Porto. O Al Nassr decidiu avançar com os valores da cláusula de rescisão, fixada nos 60 milhões de euros, e não deixou à sociedade azul e branca outra alternativa senão aceitar. De acordo com informações recolhidas por O JOGO, as duas partes discutem agora os prazos de pagamento, com os árabes a sugerirem pagar 20 M€ no imediato e os restantes 40 M€ em duas tranches, enquanto os portistas fazem força para receber o máximo possível na primeira entrega. Não obstante a pequena divergência, dificilmente o processo não terá um final feliz, uma vez que os dragões sempre apontaram para os valores colocados agora em cima da mesa para abrir mão do atleta e eles surgiram.

A quantia, contudo, não entrará na totalidade nos cofres do FC Porto. Aquando da primeira renovação de Otávio, celebrada em 2016, a SAD passou a deter 67,5% dos direitos económicos do jogador, com os restantes 32,7 a continuarem na posse de terceiros. Isto significa que num negócio de 60 M€ só terá direito a 40,5 M€, mas o valor absoluto entrará diretamente para o primeiro lugar das vendas mais avultadas da história do clube, superando os 50 M€ pagos pelo Real Madrid para levar Éder Militão.

Com as duas partes ainda a acertar os derradeiros moldes da operação, Otávio vai continuando a trabalhar no centro de treinos do Olival, restando apenas a dúvida se ainda terá luz verde para alinhar amanhã, na receção ao Farense. O jogo poderia servir de despedida dos adeptos para o "Baixinho", que tem à espera na Arábia Saudita um contrato milionário. O médio já figura no topo da folha salarial do FC Porto, mas passaria a receber quase o triplo, uma vez que o Al Nassr predispõe-se a pagar-lhe 40 M€ por três anos de contrato.

Ainda que Sérgio Conceição preferisse não perder Otávio, que era uma espécie de extensão do treinador no relvado, a verdade é que nada pode fazer para o evitar. A promessa feita por Pinto da Costa sempre foi segurar as unidades nucleares até que alguém batesse o valor da cláusula, algo que parecia ser impossível... até ontem. Não obstante conversas do agente Israel Oliveira com emblemas italianos, como o Inter e o Nápoles, nenhum clube da Europa se disponibilizou a avançar com 60 M€ pelo internacional português. Na Arábia, porém, dinheiro não é propriamente um problema e, com isso, Conceição vê-se obrigado a encontrar uma solução para preencher a vaga criada pela partida iminente do jogador de 28 anos. A escolha recairá em Pepê, mesmo que os dragões ainda tenham dias de mercado pela frente para encontrar um concorrente para o brasileiro.