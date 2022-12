Otávio resume 2022: "Fiz a melhor escolha da minha vida"

Otávio, que à imagem de muitos, escolheu as redes sociais e o 31 de dezembro para o balanço do ano.

"2022 sem dúvidas o ano mais especial da minha vida, tanto pessoal como profissionalmente. Casei e fiz a melhor escolha da minha vida", assim começa a publicação de Otávio, que à imagem de muitos, escolheu as redes sociais e o 31 de dezembro para o balanço do ano.

"No FC Porto fizemos um triplete com os títulos da Liga Portuguesa, Taça de Portugal e a Supertaça.

Conseguir fazer parte da Seleção Portuguesa e realizar um sonho de jogar um Mundial. E por último conquistei um Dragão de Ouro que eu tanto almejava, só tenho que agradecer a Deus pela saúde e por poder fazer o que eu mais amo que é jogar futebol. Que 2023 seja um ano tão bom ou ainda melhor, vamos por mais!", concluiu o internacional português do FC Porto.