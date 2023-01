Otávio responde a Ugarte? "Sempre a mesma história"

Médio português recorreu às redes sociais, no final do encontro com o Sporting (2-0), na meia-final da Taça da Liga, e parece ter respondido a Ugarte, que se tinha queixado nas redes sociais

Otávio, médio do FC Porto, recorreu às redes sociais para reagir ao triunfo azul e branco na final da Taça da Liga, por 2-0, diante do Sporting. O jogador português repetiu a mensagem de Ugarte e parece ter deixado uma alfinetada.

"Sempre a mesma história", escreveu o médio portista, na sua conta de Instagram.