Otávio regressou em grande e já ameaça bater os registos da última época

Sem mazelas físicas ou anímicas, o médio voltou do Catar ao mesmo nível que o conduzira até lá. No trio de jogos pós-Mundial, o "Baixinho" somou um golo e três assistências, cimentando os números que já ameaçam o que de melhor conseguiu fazer pelo FC Porto.

Numa altura em que se reflete sobre os eventuais efeitos do Mundial nos jogadores que competiram no Catar, Otávio, pelo menos, dá uma resposta em grande. E isto apesar de até ter sofrido uma lesão muscular no primeiro jogo de Portugal, falhando as duas partidas seguintes - voltou a jogar com a Suíça, na fase a eliminar.

Já no regresso à competição pelo FC Porto, primeiro em dois desafios na Taça da Liga e, depois, noutro para o campeonato, o médio acumulou três assistências e um golo.