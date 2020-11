Otávio recusa os petrodólares com clubes franceses bem atentos

Brasileiro ainda não renovou com o FC Porto e está a dois meses de poder assinar com outro clube. Os petrodólares são atrativos, mas a Europa recolhe preferência.

O arranque de campeonato periclitante do FC Porto não tem diminuído o interesse de clubes estrangeiros em Otávio, atraídos pela evolução protagonizada pelo médio e pela fragilidade do seu contrato (termina em 2021), que lhe oferece a possibilidade de assumir um compromisso com outra equipa para a próxima época dentro de dois meses.

Segundo o portal "Mercado Azul", o brasileiro está muito bem visto na Arábia Saudita, onde recebeu a aprovação do Ministério do Desporto local, ficando, dessa forma, elegível para ser negociado por qualquer emblema. Informações recolhidas por O JOGO confirmam que nas últimas semanas surgiram algumas sondagens daquela região do globo, mas o atleta de 25 anos não está muito inclinado em deixar os dragões nesta fase, por muito que os petrodólares sejam bastante atrativos. Aliás, se a renovação desejada pela SAD portista não se efetivar a tempo de evitar a saída como jogador livre, a preferência do médio natural de João Pessoa passa por permanecer no futebol europeu, até porque o nosso jornal sabe que clubes franceses já procuraram informações a seu respeito.

Depois de se ter assumido como um dos elementos mais importantes do FC Porto na caminhada até à conquista da dobradinha em 2019/20, Otávio voltou a arrancar bem esta temporada, assistindo Marega no dérbi com o Boavista e marcando na receção ao Marítimo. Problemas físicos sentidos na ressaca do clássico com o Sporting, porém, fizeram-no perder os dois jogos seguintes, com o Manchester City e o Gil Vicente, e regressar apenas no encontro da Champions com o Olympiacos. Na sexta-feira, com o Paços de Ferreira, voltou a alinhar de início e foi um dos que escaparam à derrocada portista, por culpa do golo que marcou, que faz com que em seis jogos tenha festejado tantas vezes como em toda a época passada (2). De resto, nesta fase só Sérgio Oliveira (5), Corona e Díaz (4) têm mais ações decisivas do que ele (3).