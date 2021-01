Otávio recuperou da covid-19 e voltou ao trabalho. Conceição ainda não deu treino

Otávio esteve infetado com covid-19 e falhou os últimos jogos, mas está de volta e já treinou na preparação para o encontro com o Farense.

O FC Porto voltou a treinar na manhã deste sábado e já contou com Otávio. O médio brasileiro foi a grande novidade depois de ter recuperado da infeção por covid-19.

Quem voltou a não estar no apronto foi Sérgio Conceição. O treinador dos dragões continua com sintomas gripais e não orientou o treino. Mas, à imagem do restante plantel, foi testado no Olival, como já é habitual nas 72 horas que antecedem os jogos.

Os portistas preparam o duelo com o Farense, no Algarve, marcado para as 20h15 de segunda-feira.

Notícia corrigida às 15:15