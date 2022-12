Otávio: problema de expressão e não um adeus antecipado ao Dragão

Otávio, médio do FC Porto

Internacional português não quis dizer que está de saída do FC Porto.

Otávio foi um dos galardoados com um Dragão de Ouro, tendo levado para casa o de Futebolista do Ano, depois de uma época com exibições consistentes e sem lesões. O "Baixinho" não escondeu que receber esta distinção era algo que "já almejava há muito tempo", mas depois, já à saída da gala, foi "traído" pelo português quando disse que "não podia ir embora sem ganhar este prémio".

Uma frase que muitos interpretaram como um adeus antecipado ao clube pelo qual renovou até 2025. O internacional não quis dizer que está de saída, mas sim sublinhar a vontade que tinha de ganhar um Dragão de Ouro.