Otávio podia ir a jogo, mas Sérgio Conceição não arrisca

Brasileiro apresentou melhoras, mas Conceição não o convocou por temer que o árbitro, o mesmo do clássico com o Benfica, permita jogo duro

Otávio, que esta segunda-feira celebrou 26 anos, apresentou melhorias da distensão muscular que sofreu frente ao Gil Vicente, já participou numa parte do treino desta manhã e até poderia ser utilizado por Sérgio Conceição na partida de quarta-feira, em Braga.

De acordo com o que O JOGO apurou, o brasileiro recebeu autorização por parte do departamento médico para integrar a convocatória para este encontro, mas o treinador preferiu não arriscar.

De acordo com a explicação que nos foi dada, depois de termos apurado que o brasileiro poderia jogar já, é que a decisão de não levar Otávio a Braga prende-se com o facto de os dragões temerem que o mesmo árbitro [Luís Godinho] que apitou o jogo com Benfica, autorize jogo duro do adversário e isso aumentar o risco de nova lesão. Conceição acabou por decidir adiar o regresso de Otávio para o dérbi com o Boavista, no fim de semana.

Recorde-se que o FC Porto criticou publicamente a atuação de Luís Godinho no jogo do campeonato com o Benfica, chegando mesmo a dizer que este "permitiu uma caça a Corona".