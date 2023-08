Otávio parte esta tarde rumo à Arábia Saudita

Internacional português já não assiste ao jogo com o Farense

Otávio, que vai deixar o FC Porto após nove anos de ligação para reforçar o Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, parte já na tarde deste domingo rumo à Arábia Saudita, fazendo escalas em Madrid e Dubai.

Desta forma, o internacional português já não assiste ao jogo dos dragões com o Farense, no Estádio do Dragão, agendado para as 18h00 e a contar para a segunda jornada do campeonato.