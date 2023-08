Otávio no Dubai antes de assinar pelo Al Nassr

Médio do FC Porto fotografado no Emirado antes de rumar à Arábia Saudita

Uma fotografia de Otávio, alegadamente no Dubai, surgiu esta segunda-feira, dia em que o médio terá realizado os exames médicos antes de seguir viagem até Riade, capital da Arábia Saudita, para assinar pelo Al Nassr.

Otávio deixa o FC Porto, ao fim de nove anos de ligação, rumo ao Al Nassr, numa transferência avaliada em 60 milhões de euros.

A 1 de setembro de 2014 Otávio era apresentado como jogador do FC Porto. Praticamente nove anos volvidos, no dia 19 de agosto de 2023, o médio disse adeus ao centro de treinos do Olival, que no sábado foi palco de uma despedida emocionada daquele que, ao longo de quase uma década, se tornou numa figura maior da história recente azul e branca.