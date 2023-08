Otávio do FC Porto para o Al Nassr: perceba os contornos do negócio

Encargos com a transferência já foram salvaguardados em 2021, na última renovação do jogador

Otávio é oficialmente jogador do Al Nassr, num negócio de 60 milhões de euros que rende ao FC Porto cerca de 47,25 M€.

No comunicado enviado à CMVM, a SAD informou que renegociou 32,5% do passe de Otávio que pertenciam ao Coimbra Esporte Clube, por sua vez detido pelo banco BMG. Por essa parcela, os dragões pagaram 12,75 milhões de euros.

Ou seja, se o FC Porto não tivesse realizado esta operação e continuasse apenas com 67,5% do passe, dos 60 milhões de euros da transferência para a Arábia Saudita teria de abdicar de 19,5 M€, ficando apenas com 40,5 M€.

Por outro lado, no mesmo comunicado, o FC Porto explicou que "os encargos associados a esta transação já se encontravam imobilizados, aquando da renvoação com o jogador, em março de 2021".

Quer isto dizer, na prática, que a SAD já não tem de assumir encargos com custos de intermediação por esta transferência para o Al Nassr, pois assim ficou acordado na última renovação de contrato.