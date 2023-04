Otávio no 16.º clássico com o Benfica depois de ter sido "polvo" com o Portimonense

Médio avança para o 16.º clássico com o Benfica depois de ter sido usado numa posição idêntica à que teve no Mundial; Utilização no duplo pivô do meio-campo resultou no jogo com mais ações do "Baixinho" esta temporada (132). Ninguém foi tão participativo e só Uribe (12 km) o superou na distância percorrida (11,9 km).

A influência de Otávio no processo ofensivo do FC Porto é sobejamente conhecida, mas ficou ainda mais vincada no fim de semana, com o Portimonense, quando Sérgio Conceição lhe pediu que desempenhasse um papel diferente do habitual. À semelhança do que aconteceu na Seleção Nacional durante o Campeonato do Mundo do Catar, o médio alinhou numa das posições do duplo pivô do meio-campo, arma a que o treinador portista recorreu em circunstâncias muito particulares - em desvantagem numérica ou no resultado - e raramente de início.

A verdade é que a experiência resultou num jogo completo do ponto de vista estatístico, com o "Baixinho" a pegar na batuta e a terminar como o jogador mais participativo dos 30 que pisaram o relvado do Dragão no domingo. As 132 ações do internacional português com os algarvios não só são um máximo em 2022/23, a par do encontro contra o Casa Pia, como também um dos registos mais elevados das últimas épocas - só com o Gil Vicente, em 2021/22, fez mais. O "25" espalhou os tentáculos um pouco por todo o relvado e, por isso, foi sem surpresa que chegou ao apito final como o segundo elemento com maior distância percorrida. Os 11,9 quilómetros que correu só ficaram aquém dos... 12 de Uribe, precisamente o parceiro do setor intermediário.