"Otávio? Neste momento não há jogador que não queira ir para a Arábia Saudita"

Agente do internacional português não fecha a porta a uma aventura saudita, mas também diz que tem propostas de grandes clubes europeus.

A procura incessante de estrelas que ofereçam outra visibilidade ao campeonato está a levar o fundo soberano do governo da Arábia Saudita a explorar a possibilidade de avançar para Otávio. O médio está com a cotação em alta, depois de ter participado no Campeonato do Mundo do Catar e de ter sido eleito o melhor jogador do campeonato em 2022/23, e o Al Nassr, agora orientado por Luís Castro, já manifestou a intenção de contar com ele a partir da próxima temporada. Israel Oliveira, agente do internacional português, não fecha a porta a uma mudança.

"Tudo é possível! Nesse momento, acredito que não há jogador que não queira ir para a Arábia Saudita. Ele tem propostas de grandes clubes da Europa, clubes de Champions! Vamos recolher todas as ofertas que tenho para ele e quando voltar das férias decidirá o seu futuro", afirmou o empresário ao jornalista egípcio Ismael Mahmoud.

O preço de Otávio, até ao próximo dia 15, está fixado nos 40 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão. É considerado um jogador fundamental para o ataque ao título por Sérgio Conceição, com quem trabalha há sete épocas não consecutivas - 2023/24 será a oitava - e Pinto da Costa, como O JOGO noticiou, não está na disposição de fazer descontos. De resto, o valor atual já é visto como suficientemente baixo, em comparação com o que servirá de referência dentro de oito dias, quando a cláusula de rescisão subir para os 60 milhões de euros.