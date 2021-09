Otávio "nas nuvens": "ouro na estreia" e "fórmula sem Ronaldo"

Lançado por Fernando Santos no miolo, o centrocampista deu boa conta do recado frente ao Catar e o golo foi a cereja no topo do bolo. No horizonte passa a estar a possível presença no Mundial.

A vitória da Seleção sobre o Catar (3-1) não foi acompanhada de uma exibição brilhante, mas a estreia de Otávio, coroada com um golo, concentrou todos os holofotes. Após o apito final, vários companheiros e ex-colegas de equipa do médio, como Corona, Alex Telles e Marega, "mimaram" o luso-brasileiro via redes sociais.

Além dos esperados parabéns, "craque", "monstro" e "fera" foram algumas das palavras mais usadas, que encontraram eco no diretor da agência de representação do portista. "Ele sentia-se nas nuvens. A expressão é essa. Estava muito feliz, porque realizou um sonho e em grande estilo", afirmou o agente Carlos Daneluz a O JOGO.

Golo ao Catar coroou a primeira internacionalização do médio do FC Porto por Portugal. Empresário, companheiros atuais, ex-colegas e a Imprensa internacional enalteceram a exibição

Ao faturar no primeiro jogo de Quinas ao peito, Otávio seguiu os passos dos também naturalizados Deco e Liedson. O que não deixa de ser curioso, uma vez que o antigo médio é um dos modelos a seguir pelo "baixinho". "O Deco é uma referência. Por isso, penso que seria um orgulho para o Otávio chegar a um nível assim tão alto", acrescentou o agente, traçando desde já um objetivo a curto prazo. "Agora, o sonho passa por conquistar um lugar no Campeonato do Mundo de 2022", indicou.

A primeira internacionalização do médio do FC Porto também teve eco na Imprensa internacional. No Brasil, o destaque não atingiu os níveis esperados, mas em Espanha, por exemplo, a exibição de Otávio foi enaltecida. "Em estreia e com estrela, Otávio chegou para Portugal encontrar uma fórmula sem Ronaldo", assinalou o diário As.

Globoesporte

Sem CR7, houve Otávio

Revelado pelo Internacional e no FC Porto desde 2014, Otávio foi a grande novidade de Fernando Santos e marcou. Desta vez, Portugal não precisou de Cristiano Ronaldo.

Marca

Ouro na estreia

Em cinco minutos de loucura da seleção portuguesa, Otávio marcou depois de André Silva e banhou a ouro a estreia com a camisola lusa. Contribuiu para um meio-campo afinado.

AS

Fórmula sem Ronaldo

Em estreia e com estrela, Otávio chegou para Portugal encontrar uma fórmula vencedora sem Ronaldo. (...) O médio do FC Porto entrou de forma harmoniosa na equipa de Santos.

beIN Sports

Saltou mais alto

Dois cabeceamentos de rompante de André Silva e Otávio deixaram Portugal na frente e com o controlo do jogo. O médio do FC Porto saltou mais alto e respondeu ao cruzamento de Guedes.