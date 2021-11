Otávio não passou de um susto: FC Porto prepara Liverpool com duas ausências

Médio deixou o jogo com o Feirense com uma contusão no joelho esquerdo, mas não consta do boletim clínico do clube

As queixas físicas que motivaram a substituição de Otávio no jogo com o Feirense, da Taça de Portugal, não passaram de um susto para o FC Porto. A equipa voltou a trabalhar este domingo, com o objetivo de preparar o jogo com o Liverpool, de quarta-feira, para a Liga dos Campeões, e o médio nem sequer consta do boletim clínico, sinal de que a reavaliação feita pelo departamento clínico portista não identificou qualquer problema do brasileiro.

À margem da equipa continuam Pepe e Marcano. Tal como na sexta-feira, véspera da receção ao Feirense, o português fez tratamento e ginásio, enquanto o espanhol voltou a efetuar treino integrado condicionado, isto é, sob atenta vigilância médica.

Os dragões voltam a treinar amanhã, às 15h30. A viagem rumo a Inglaterra realiza-se na terça-feira.