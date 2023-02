Otávio na reta final para Milão: médio do FC Porto em corrida contra o tempo

Médio juntou-se no domingo à equipa depois de duas semanas no Brasil a tratar lesão muscular. Luso-brasileiro ainda fez tratamento ontem, mas a inclusão na comitiva que amanhã segue para Itália não é de descartar. Marega passou por igual processo em 2019 e foi para o banco logo após o regresso.

Depois de uma viagem ao Brasil à procura de um "milagre", Otávio regressou, no domingo, ao Olival para a reta final de um contrarrelógio iniciado há duas semanas e que tem como objetivo levá-lo a Milão. A viagem do FC Porto está marcada para terça-feira, da parte da tarde, pelo que estes dias serão decisivos para aferir a eficácia do trabalho desenvolvido pelo fisioterapeuta brasileiro Eduardo Santos, que em 2019 já havia recuperado Marega de uma rotura muscular em tempo recorde.

Na altura, Sérgio Conceição convocou o maliano logo para o primeiro encontro após o regresso da China, deixando-o no banco com o Braga, para a Taça de Portugal, pelo que a inclusão do internacional português na comitiva para Itália não será de descartar. No entanto, a aptidão do médio para defrontar o Inter, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, dependerá de um conjunto de fatores, a começar pela ausência de dor após ter sofrido uma rotura muscular na coxa direita com o Marítimo, a 1 de fevereiro.

Segundo a a habitual nota informativa publicada no site do FC Porto, Otávio ainda realizou tratamento com um dos elementos do corpo clínico liderado por Nélson Puga durante o dia de ontem. Contudo, a convicção no Olival é de que a parte mais dura do percurso do médio até à recuperação plena já passou. Agora basta aumentar a pedalada para vencer o relógio até Milão.

Queixas de Diogo foram só um susto

As queixas de Diogo Costa no gémeo da perna esquerda, que o obrigaram a receber assistência médica ao minuto 70 do jogo com o Rio Ave, não passaram de um susto. O guarda-redes, que abandonou o relvado do Dragão com as meias em baixo e a conversar com Sérgio Conceição, foi reavaliado no regresso do FC Porto ao trabalho, ontem, pela manhã, e concluiu-se que o problema nem sequer merecia ser referido no boletim clínico. Uma boa notícia para o treinador portista, que continua privado de sete elementos.

Além de Otávio, Meixedo, Fábio Cardoso, Uribe, Veron, Galeno e Evanilson deram continuidade ao tratamento às respetivas lesões e permanecem em dúvida para o embate com o Inter, de quarta-feira, para os "oitavos" da Champions.