Otávio marcou o golo do FC Porto mais rápido no Estádio de Dragão

Internacional português fez o 1-0 na receção do FC Porto ao Arouca.

Otávio marcou esta quarta-feira o golo mais rápido do FC Porto no Estádio do Dragão e o mais rápido desta edição da Liga Bwin até ao momento.

O internacional português inaugurou o marcador da receção dos "dragões" ao Arouca aos 23 segundos da partida, na recarga a um remate de Gabriel Veron. O jogo é referente à 14.ª jornada da Liga Bwin.

O golo mais rápido de sempre da história do emblema azul e branco continua a pertencer a Drulovic, em 1995, frente ao Vitória de Setúbal: precisou de apenas 13 segundos para colocar a bola no fundo das redes.