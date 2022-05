Otávio lembra mensagens de adeptos de clubes rivais: "Custa um pouco a perceber as críticas"

ENTREVISTA, PARTE II - Otávio frisa que o FC Porto lhe dá tudo, motivo pelo qual retribui na mesma moeda. Aos detratores, deixa um recado: "Podem falar o que quiserem. Eu foco-me em mim e só quero saber do meu clube."

A imagem de jogador aguerrido, inconformado e refilão, em defesa dos interesses do FC Porto - viu oito cartões amarelos na Liga Bwin -, é um dos motivos que fazem de Otávio uma das figuras mais queridas entre os adeptos azuis e brancos.

Por outro lado, o "Baixinho" costuma ser protagonista das críticas tecidas pelos clubes e adeptos rivais, algo que o próprio encara com naturalidade, fruto da dedicação às cores que defende. "É algo que considero normal. Já disse algumas vezes que cada adepto gosta dos jogadores do seu clube. Eu defendo o meu de todas as formas e o meu clube é o FC Porto, que me dá tudo e pelo qual dou tudo o que tenho", vinca Otávio a O JOGO, garantindo que é imune às considerações que chegam de fora. "Vou defendê-lo da melhor forma que puder. Independentemente de tudo, podem falar o que quiserem. Eu foco-me em mim e só quero saber do meu clube", atira.