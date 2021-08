Otávio junta-se ao boletim clínico do FC Porto após o jogo com o Marítimo

Além de Grujic e Marchesín, Otávio também consta agora do boletim clínico do FC Porto. O brasileiro fez tratamento a contusão com entorse no tornozelo direito.

Depois do empate 1-1 com o Marítimo, o FC Porto treinou na manhã desta segunda-feira para começar a preparar o jogo de sábado com o Arouca.

No boletim clínico figura agora o nome de Otávio. O médio brasileiro fez "tratamento a contusão com entorse no tornozelo direito", juntando-se a Grujic (treino condicionado) e a Marchesín (tratamento).

Os dragões voltam a treinar na manhã de terça-feira.