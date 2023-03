Otávio: "Já queríamos ser campeões antes e continua a ser possível"

Otávio, médio do FC Porto, abordou as contas do campeonato português, numa entrevista à Revista Dragões.

Oito pontos de atraso para a liderança: "Já queríamos ser campeões antes e continua a ser possível. Temos de ganhar os nossos jogos, não podemos falhar e têm de acabar todos em vitória, se não nem adianta sonhar. Ganhando os nossos jogos, acredito que, até ao final, eles ainda percam pontos."

Campeonato é o principal objetivo? "Sim, o campeonato vai ser sempre o objetivo número um do clube, ano após ano. Já ganhámos a Taça da Liga e a Supertaça, agora teremos o Famalicão pela frente e também queremos conquistar a Taça de Portugal, mas o principal objetivo é a Liga."

Mensagem aos adeptos: "Que nos apoiem como sempre nos apoiaram e como fizeram contra o Gil Vicente, porque nós vamos dar sempre o máximo. Vamos tentar trazer-lhes sempre vitórias e, independentemente de tudo, eles têm-nos apoiado em todos os jogos. O apoio contra o Gil Vicente foi incrível, porque não fizemos um bom jogo e perdemos, mas demos tudo quanto foi possível, mesmo com nove. Eles reconheceram e retribuíram. É muito difícil perder um jogo que estávamos obrigados a ganhar, mas eles apoiam-nos sempre: fora, em casa, nos jogos da Champions, estão lá sempre como o 12.º jogador e a verdade é que isso nos motiva e nos ajuda cada vez mais. Enquanto for matematicamente possível vamos atrás do sonho."