Otávio intocável, decisivo na ilha e com meta em vista

Brasileiro prepara-se para defrontar vítima favorita. Na última temporada fez o golo que deu o triunfo aos dragões na casa do Marítimo, onde no domingo surgirá novamente com o estatuto de titular.

Restam dez dias para fechar o mercado e ainda há elementos do plantel que podem abandonar o FC Porto, mas a porta está praticamente fechada para Otávio.

O brasileiro começou o campeonato em alta, com duas assistências nas duas primeiras jornadas, e Sérgio Conceição não admite perder uma pedra tão importante. Principalmente nesta fase da época. O médio tem características únicas, por oferecer ao treinador a possibilidade de ajustar o modelo de jogo sem "queimar" uma substituição, pelo que só uma proposta por valores a bater na cláusula de rescisão levaria os dragões a equacionar outro cenário.