Otávio foi ver o Internacional-Botafogo e houve troca de presentes

Médio do FC Porto fez parte da formação e cumpriu as três primeiras épocas no futebol profissional ao serviço do Internacional.

A passar alguns dias de férias depois de terminar os compromissos com a Seleção portuguesa, Otávio aproveitou para ir ver o Internacional-Botafogo, no domingo. O médio do FC Porto regressou ao Estádio Beira-Rio, onde deu os primeiros passos como futebolista profissional, e assistiu à derrota da equipa de Porto Alegre, por 3-2, ante o Botafogo, de Luís Castro.

O internacional português, de 27 anos, esteve com Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, e houve troca de presentes. Uma camisola do clube brasileiro para Otávio e outra da Seleção das quinas entregue ao dirigente.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)