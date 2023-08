Otávio fez exames no Dubai e é esperado esta terça-feira em Riade

"Baixinho" completou bateria clínica e é esperado esta terça-feira em Riade. Oficialização está iminente

O carimbo oficial na transferência de Otávio do FC Porto para o Al Nassr está iminente. O "Baixinho", que deixou no domingo a Invicta, é esperado esta terça-feira em Riade, capital da Arábia Saudita, depois de uma jornada que contou com paragens em Madrid e Dubai. Foi, aliás, na segunda escala que o internacional português realizou a habitual bateria de exames médicos, sem imprevistos.

Leia também Área J Joana Sanz ameaçada de morte: "Sinto medo. Ele tem acusações no Brasil..." Mulher de Dani Alves - divórcio ainda está por oficializar - tem recebido várias ameaças nas redes sociais desde que o futebolista brasileiro foi detido e revelou que existe uma pessoa que "está a ir longe de mais".

Ultrapassados os trâmites clínicos, o médio tem agora luz verde para rubricar o contrato de três épocas pelo Al Nassr, onde será treinado por Luís Castro e terá como companheiro Cristiano Ronaldo, que já conhece da Seleção Nacional. Em termos monetários, o clube saudita paga 60 milhões de euros por Otávio, que vai auferir um salário progressivo, de aproximadamente 48 M€ na soma dos três anos previstos no vínculo.

Leia também Vídeos Guardiola apanha multa de estacionamento: "Queres uma foto? Tens de pagar" Pep Guardiola, treinador do Manchester City, recebeu uma multa de estacionamento no domingo, reagindo ao momento com humor, especialmente quando o agente de fiscalização lhe pediu uma fotografia, respondendo: "Queres uma fotografia? Tens de pagar" [vídeo - Twitter/ManCityzenscom].

Esta terça-feira (18h20, hora portuguesa), o Al Nassr defronta, em casa, o Shabab Al Ahli, dos Emirados, em partida do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. Otávio ainda não será opção, mas é possível que já assista à partida no estádio que, a partir de agora, será a nova casa, após sete épocas no Dragão.