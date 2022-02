Otávio faz anos e houve bolo no Olival para comemorar

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Marko Grujic documentou o momento nas redes sociais. Otávio comemora 27 anos esta quarta-feira.

O médio Otávio comemora o 27.º aniversário esta quarta-feira. Para festejar o dia com os companheiros de equipa, equipa técnica e staff do FC Porto, o jogador luso-brasileiro levou bolo para o centro de treinos do Olival.

E foi Marko Grujic a documentar esse momento com uma fotografia do bolo no Instagram. "Parabéns, baixinho", acrescentou o sérvio.

Otávio cumpre a sexta temporada na equipa principal dos azuis e brancos. Em 2014 fez seis jogos pela equipa B e, depois, esteve um ano e meio no V. Guimarães.