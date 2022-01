Otávio: "Faltam muitos jogos e também podemos perder pontos"

Otávio marcou o primeiro golo do FC Porto

Declarações de Otávio após o triunfo do FC Porto frente ao Famalicão, por 3-1.

A vitória: "Foi um bom jogo de toda a equipa, antes quero dedicar esta vitória ao nosso colega que faleceu, Lima Pereira, ele faz parte deste clube. Queremos dedicar esta vitória a ele e a toda a sua família. Fizemos um bom jogo, sempre controlado, a primeira parte podia ter terminado com mais golos, eu acho. Bom trabalho da equipa. Sofremos um golo no final, com um jogador a menos."

Postura fechada do Famalicão: "Temos várias virtudes, jogámos entre linhas mas também em profundidade, acho que faltou um pouco na primeira parte, mas na segunda já tivemos mais."

Conceição não gosta de sofrer golos: "É verdade, ainda para mais de bola parada, que até é o nosso forte. Vamos ver o que esteve de errado e sei que vamos tomar uma dura, mas faz parte. O que interessa é os três pontos."

Sporting perdeu: "Quando estávamos em segundo e o Sporting em primeiro, trabalhámos na mesma forma e vamos continuar assim, seja a seis ou a nove. Descansar e pensar no próximo jogo. Ainda temos muitos jogos pela frente e também podemos perder pontos."