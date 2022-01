Otávio falha deslocação do FC Porto ao reduto do Belenenses

Sérgio Conceição já sabe que terá de mexer, de novo, no onze

Otávio vai falhar a deslocação do FC Porto ao terreno do Belenenses, na partida que abre a segunda volta do campeonato. O luso-brasileiro era um dos três jogadores do FC Porto que estavam em risco de suspensão - os outros eram Pepe [que não jogou] e Wendell.

Sendo assim, Sérgio Conceição já sabe que terá de mexer, de novo, no onze.

A partida em questão está agendada para as 20h30 do próximo domingo. Antes, na quarta-feira, há jogo para a Taça de Portugal, frente ao Vizela.