Otávio está em todas e é um caso único no atual plantel do FC Porto

O médio é o único jogador do FC Porto que acompanhou Sérgio Conceição nos nove títulos desde 2017/18, ainda que, à letra da lei, lhe falte a Supertaça de 2022.

Sérgio Conceição entrou para a história do FC Porto como o treinador mais titulado da história do clube, com nove conquistas, e só um jogador o acompanhou em (quase) todas: Otávio.

A ligação entre ambos até é anterior aos dragões, já que o técnico orientou o médio quando este esteve emprestado ao V. Guimarães, em 2015/16.