Otávio espanta até quem nunca duvidou dele: "Nunca pensei..."

Otávio começou no futsal, saiu como "desconhecido" do Brasil e hoje é imprescindível no FC Porto. Grau de evolução espanta até o técnico que o descobriu no futsal.

Autor do golo que abriu caminho à vitória (2-0) do FC Porto sobre o Portimonense, Otávio pôs fim a um jejum de 30 jogos sem marcar. A seca durava desde janeiro e o remate certeiro coincidiu com o regresso do médio à titularidade, depois de uma lesão na grade costal. Para o "Baixinho", foi "só" mais uma grande exibição para juntar a tantas outras que já fez de azul e branco, num percurso que continua a surpreender até quem o conhece bem, mas que, em simultâneo, pareceu estar desde cedo no horizonte.