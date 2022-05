Otávio em exclusivo: "Cem por cento focado no que posso fazer pelo FC Porto"

Otávio foi um dos destaques do FC Porto na época 2021/22

De olho na dobradinha para coroar a "melhor época da carreira", Otávio deixa transparecer, a O JOGO, um futuro de dragão ao peito.

Ainda em clima de festa e a atravessar um momento superlativo na carreira, Otávio aborda, em entrevista a O JOGO, o terceiro título em seis épocas na equipa principal do FC Porto, o valor que os jovens do plantel mostraram ao longo da temporada e os objetivos imediatos. Isto com o futuro a ser pensado em tons de azul e branco.

Este campeonato foi vencido com recordes à mistura. Tem, por isso, um sabor diferente?

-Sim. Fizemos 91 pontos e 58 jogos sem perder, contando desde a época passada. Entrámos na história do clube, mas o que importa mais são os títulos que conquistamos. Olhamos já para a Taça de Portugal, porque queremos ganhá-la.