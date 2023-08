"Otávio é uma pessoa muito divertida fora de campo. Está sempre a fazer partidas"

Danilo, jogador da Seleção Nacional e do PSG, deixa ainda elogios a um companheiro do emblema francês.

Danilo, jogador do PSG que passou pelo FC Porto, destacou a personalidade de Otávio numa entrevista à agência de comunicação Empower Sports.

"Fora de campo é uma pessoa muito divertida. Está sempre a fazer partidas e a gozar com as pessoas. Acho que é a pessoa que mais me fez rir neste tempo todo", disse o internacional português, quando questionado sobre o jogador mais divertido com quem jogou.

Verratti, que conhece bem do PSG, foi igualmente alvo de elogios. "Aquele que me impressionou mais foi o [Marco] Verratti. Acho que é um jogador que, no meio-campo, naquilo que são as funções dele, é muito completo, tanto no ataque como na defesa. No seu carácter, na sua personalidade, é um jogador que me impressionou bastante. Já o conhecia, de o ver jogar, mas jogar ao lado dele é impressionante", vincou.